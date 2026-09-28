El filántropo Chambers Jr se opone a su extradición a EEUU y denuncia persecución política

Chambers Jr., a quien Estados Unidos reclama por disturbios y por blanqueo en una denuncia que también apunta a una posible financiación a Hamás, al que ese país considera un grupo terrorista, acudió a declarar desde la cárcel de Aranjuez (Madrid), donde está en prisión provisional tras ser detenido el pasado 10 de julio en la isla de Ibiza (Mediterráneo) cuando iba en coche con su familia.

Ante el juez Antonio Piña, Chambers Jr. sostuvo que se trasladó a España porque considera que "está en el lado bueno de la historia", en referencia a la causa palestina, y denunció ser víctima de la ola de represión contra los activistas propalestinos en EE.UU., según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

El detenido pidió ser puesto en libertad con el argumento de que sí tiene arraigo en España y que se trasladó a vivir a este país, al tiempo que se ofreció a cumplir medidas cautelares como acudir a diario al juzgado o incluso llevar una pulsera de localización.

Fuentes de su defensa apuntan a que a Chambers Jr. no se le reclama por financiación de organización terrorista, sino que se le acusa de blanqueo internacional de capitales por haber destinado 7,2 millones a Túnez, cuyo destino fueron, según este filántropo, un equipo de fútbol de aquel país, en el que entonces residía.

Las autoridades estadounidenses también cuestionan los fondos que destinó a financiar un horno y dar apoyo a los hospitales en Palestina, sugiriendo que parte de ese dinero -10 millones de euros- podría haber terminado en manos de organizaciones terroristas. El reclamado niega dicho blanqueo y apunta a que hizo uso de su propio patrimonio.

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Estados Unidos también le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios que según su defensa ya fueron juzgados allí y por los que cuatro mujeres fueron condenadas a 60 días de multa, mientras que a Chambers Jr. le piden cárcel.

Desde su defensa destacan asimismo que esta petición de extradición no pasó por un tribunal estadounidense y que contra Chambers Jr. no hay un escrito de acusación, sino únicamente una denuncia, lo que consideran inusual.

Tras esta comparecencia celebrada a puerta cerrada, y a la que no acudió la Fiscalía, este filántropo está a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española señale una fecha para que se celebre la vista en la que se abordará si es entregado o no a Estados Unidos. Antes, otra sección deberá decidir sobre su petición de puesta en libertad.

Si el tribunal rechaza la extradición, esta resolución es definitiva, si bien, si la declara procedente, esta decisión no es vinculante para el Gobierno español, que "podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional".

La pasada semana, la portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, calificó de "puramente procedimental" la decisión del Gobierno de continuar con el procedimiento por la vía judicial, y pidió "dejar trabajar a la Audiencia Nacional"; apuntando a el Ejecutivo adoptará una "decisión definitiva" cuando este órgano dicte su resolución.

James Cox 'Fergie' Chambers Jr. es miembro de una de las familias con mayor fortuna de su país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, con intereses en automoción, medios de comunicación e inversiones.