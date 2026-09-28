El financiamiento y la escasez de profesionales, los grandes desafíos del agro caribeño

"Reconocemos los desafíos que enfrenta la región en materia de financiamiento agrícola y ponemos a su disposición la capacidad técnica, los recursos financieros y las alianzas estratégicas del IICA para gestionar recursos externos destinados a implementar iniciativas agroalimentarias regionales y nacionales", declaró el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, en un comunicado.

El IICA explicó que Ibrahim participó en Jamaica en la inauguración de la Semana de la Agricultura del Caribe, que se extenderá hasta el próximo viernes, en donde también señaló como desafíos de la región el envejecimiento de la población rural y la escasez de profesionales del agro.

Según dijo Ibrahim, el IICA está implementando una estrategia específica para el Caribe que aborda estos desafíos con la capacitación activa y la movilización de recursos para desarrollar alianzas estratégicas con instituciones el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en Costa Rica.

El director general del IICA informó que además se están ejecutando programas destinados a impulsar la reducción de la dependencia de las importaciones de alimentos y otros como una iniciativa conjunta de Guyana y Brasil para establecer un Centro Caribeño de Ciencia, Tecnología e Innovación Agrícola, con el objetivo de acelerar el despliegue de tecnologías, fortalecer las capacidades científicas y promover soluciones innovadoras adaptadas a la agricultura tropical.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que la agricultura en el Caribe ya no debe ser vista como una simple ocupación del territorio, sino como una industria con considerable potencial para desarrollar innovación, crear riqueza, contribuir al desarrollo económico y atraer a los jóvenes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además enfatizó en que es necesario un compromiso sostenido para crear las condiciones que permitan a los agricultores ser cada vez más competitivos, a través de la movilización de inversiones, la construcción de alianzas comerciales y la generación de oportunidades en la cadena de valor.

Holness también se refirió a la transformación digital de la agricultura y advirtió que la innovación debe ser accesible a todos los agricultores y no solamente a los grandes productores.

"Debemos asegurar financiamiento para que todos se beneficien de los avances de la ciencia agropecuaria y las nuevas tecnologías", apuntó.

En la vigésima Semana de la Agricultura del Caribe participan más de 670 delegados de 34 países con el fin debatir acerca de la agenda agrícola caribeña y comenzó con un llamado a profundizar la cooperación para transformar la agricultura en un motor del crecimiento de la región, informó el IICA.