El Gobierno brasileño elimina 506 webs ilegales de apuestas deportivas tras la prohibición

Las acciones lanzadas por los ministerios de Justicia y de Hacienda buscan "interrumpir" el acceso a plataformas que operan sin autorización e "impedir" el surgimiento de nuevos espacios de apuestas, de acuerdo con un comunicado.

En paralelo, las autoridades descubrieron anuncios de empresas de apuestas deportivas en redes sociales y sugirieron la celebración de una reunión con representantes de Meta, Google y TikTok sobre la retirada de esta publicidad.

El presidente Lula firmó el viernes pasado un decreto para prohibir las apuestas deportivas digitales, a poco más de una semana de los comicios en los que se presenta a la reelección.

Durante el anuncio de la medida, Lula comparó esta actividad con la adicción a la droga y se refirió al impacto sobre el endeudamiento de las familias.

El mandatario impulsó en 2023 la regulación del sector, que había operado sin normas hasta entonces, pero ha ido endureciendo su discurso a medida que se acercaban las elecciones.

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Los equipos de fútbol de primera división, muchos de los cuales son patrocinados por empresas del ramo, criticaron la prohibición y advirtieron sobre el efecto que tendría para su salud financiera, pero Lula ha minimizado esa preocupación y ahora evalúa medidas de apoyo financiero.

En 2025, unos 25 millones de brasileños realizaron apuestas por un volumen estimado de 220.600 millones de reales (unos 42.500 millones de dólares o 37.370 millones de euros), mientras que la recaudación tributaria asociada al sector rondó los 9.000 millones de reales.