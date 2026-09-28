El Gobierno de Chile anuncia un plan laboral para crear más de 100.000 empleos

"Desde el primer día hemos trabajado para cambiar ese rumbo. Recuperar el empleo de manera sostenible exige que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades", señaló el presidente, José Antonio Kast, tras una reunión de Gabinete en el Palacio de La Moneda.

El plan, según detalló Kast, movilizará 1,3 billones de pesos chilenos (unos 1.350 millones de dólares) para contrarrestar la cifra de desempleo que actualmente se traduce en casi un millón de personas que buscan trabajo y no lo encuentran, unas 200 mil más que a fines de 2022, según datos del comunicado presidencial.

"Por eso hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y generar mayor certeza para quienes quieren invertir y crear empleo en nuestro país", aseguró el mandatario.

El primer eje de la agenda es acelerar la inversión pública con proyectos de infraestructura, reconstrucción, vivienda y obras comunales para movilizar actividad económica desde el cuarto trimestre de 2026, para lo cual se solicitó a los ministerios que corresponde completar el 100 % de la ejecución de inversión vigente en presupuesto.

Se anunció la ampliación de los subsidios a la contratación para crear nuevos puestos de trabajo, la recuperación de la liquidez de empresas y proveedores mediante pagos y garantías para créditos, junto a una política nacional de ejecución de obras comunales bajo criterios de desempleo y evaluación de necesidades.

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"Con ello, estamos construyendo mejores condiciones de cara a 2027. Tenemos una cartera importante de inversiones que comenzará a materializarse muy prontamente, y hemos mejorado las condiciones para que el sector privado vuelva a invertir, crecer y generar puestos de trabajo", afirmó Kast.

Desde marzo pasado, cuando comenzó la actual Administración, existen 179 proyectos tasados en 35.824 millones de dólares que han obtenido Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, para avanzar en su materialización lo que generará puestos de trabajo, según explica el comunicado presidencial.

El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast logró aprobar en el Congreso una controvertida megarreforma económica y tributaria, con la que busca fomentar el crecimiento y el empleo, que aguarda por la finalización del proceso de revisión del Tribunal Constitucional para ser promulgada, probablemente en octubre.

La ley contempla medidas que reducen el impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también otorga beneficios fiscales para la repatriación de capitales, invariabilidad tributaria a grandes inversiones y agilización de permisos ambientales.

El desempleo tuvo un alza de 0,8 puntos en doce meses, según el último informe del INE de agosto pasado, ubicando el desempleo en 9,5 % con lo cual “la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,2 %, incidida exclusivamente por los hombres (-1,1 %)”.

Entre las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,3 %, 0,6 puntos más en comparación con el mismo periodo anterior.