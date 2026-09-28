El Gobierno de Colombia apela al FMI tras denunciar su crisis fiscal "más crítica"

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, comunicó por sorpresa la decisión este domingo en una alocución sin dar detalles. Desde entonces el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, aunque probablemente el plan lleve semanas preparándose.

"He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda (Miguel Gómez) y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional", afirmó De la Espriella, quien aseguró que busca "una salida negociada a la crisis".

El presidente del centro de pensamiento económico ANIF, José Ignacio López, lo calificó de "noticia positiva" porque Colombia "necesita un ajuste fiscal y financiamiento externo más barato" y la Asociación Bancaria lo vio como un paso que "ayudará a ordenar las finanzas públicas".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, líder de la oposición, consideró que el anuncio tiene "la mayor gravedad" porque los apoyos financieros del FMI implican condiciones "nefastas para amplios sectores de la población" y van a producir "empobrecimiento".

El presidente pintó un panorama más bien sombrío de las cuentas públicas. "Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que "los ingresos (del Estado) son menores que el pago de su deuda y su funcionamiento".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios de la pandemia): el 6,7 % de 2024. Lo que sí se ha ido incrementando es su valor absoluto, que el año pasado se elevó hasta los 114.500 billones de pesos (34,6 billones de dólares).

El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República.

El Gobierno colombiano no había planteado ante la opinión pública la opción del FMI en los casi dos meses que lleva al frente del país y, de hecho, su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había descartado esta opción y abogado por otras medidas, como la austeridad.

Sin embargo, el Ejecutivo ya había mantenido contactos con el FMI. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, se ha reunido en dos ocasiones en los últimos tres meses con representantes de esta institución.

La primera vez fue a principios de julio, cuando recién ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la mano de De la Espriella y viajó a Washington.

La segunda tuvo lugar la semana pasada, cuando se desplazó a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Colombia, que terminó de pagar el pasado abril una Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, vuelve otra vez al grupo de países de América latina que en los últimos años han solicitado el apoyo financiero de este organismo multilateral.

En la última década han llamado a la puerta del FMI países como Argentina, Ecuador, Costa Rica y Honduras para pedir un rescate (que es un salto cualitativo con respeto a las líneas de crédito de estabilización, porque implican reformas estructurales y ajustes presupuestarios).

El caso más destacado de Colombia fue el rescate que pidió en 1999, en el Gobierno de Andrés Pastrana por unos 2.700 millones de dólares. Bogotá, a cambio, implementó un ajuste fiscal, reformas tributarias y cambios en el control del gasto público.