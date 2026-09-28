El Gobierno griego quiere abrir en África en 2027 un centro de deportación de inmigrantes

"Creemos que, bajo la presidencia griega, se darán las condiciones para que el centro pueda empezar a funcionar", declaró este lunes Plevris a la emisora griega ANTENNA.

Dicho centro se instalaría en un país africano "con el que ya hemos llegado a un acuerdo", señaló el ministro, si bien añadió que "todavía no podemos decir cuál es".

Grecia, que ejercerá la presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2027, impulsa desde hace meses junto con Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria planes para crear centros de deportación fuera de territorio comunitario.

Uganda y Ruanda han sido mencionados por la prensa griega como posibles emplazamientos de esos centros.

Plevris señaló que próximamente se organizará una reunión con los otros cuatro países de la UE y el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para debatir el plan.

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Altos representantes de los cinco países se han reunido varias veces en los últimos meses, la última de ellas el pasado fin de semana en la ciudad alemana de Múnich.

Además, se espera que el plan para la creación de dicho centro figure en la agenda de la reunión de ministros del Interior de la UE que se celebrará esta semana en Luxemburgo.

Negociadores del Parlamento Europeo y de los Estados miembros alcanzaron a principios de junio pasado un acuerdo sobre un reglamento de retorno destinado a facilitar más deportaciones desde la UE.

"Consideramos que ahí (en dicho acuerdo) se abre el marco para que, durante la presidencia griega, entre en funcionamiento el centro de retornos en un país africano", señaló el ministro.

Plevris anunció además que Grecia presentará en el próximo Consejo de Justicia e Interior de la UE, el 1 de octubre, "un mecanismo de medidas excepcionales" para casos de llegadas masivas de migrantes, como las registradas a finales de julio en la ciudad española de Ceuta.

"En tiempos de crisis deben adoptarse medidas que vayan más allá del marco habitual", afirmó el ministro.

En esos casos en los que existe una instrumentalización de la migración con "flujos masivos", defendió que "ni siquiera debe contemplarse el asilo" sino que "debe dictarse de inmediato una decisión de retorno y ejecutarse sin demora".

A finales de julio, más de 70.000 personas procedentes de Marruecos llegaron a Ceuta a pie o a nado. La mayoría regresó poco después o fue devuelta, aunque miles de migrantes permanecen en este enclave norteafricano que no llega a los 20 kilómetros cuadrados.