El huracán Polo, con categoría 3, se acerca al estado mexicano de Baja California Sur

En su informe más reciente, el organismo, dependiente de la Comisión Nacional mexicana del Agua (Conagua), precisó que a las 06:15 hora local (12:15 GMT), el centro de Polo se localizaba a unos 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, en Baja California Sur.

El ciclón presentaba rachas de hasta 220 kilómetros por hora y avanzaba hacia el nor-noreste a 17 kilómetros por hora y continuará intensificando sus vientos, lluvias y oleaje en Baja California Sur a lo largo del día.

La circulación de Polo ocasionará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en el centro de Baja California Sur y en el centro y sur de Sonora, además de precipitaciones muy fuertes en el norte de Sinaloa y zonas de Chihuahua.

También se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, y olas de entre cinco y siete metros en las costas de Baja California Sur.

Las autoridades mantienen zonas de prevención por efectos de huracán en distintos puntos de Baja California Sur y Sonora, además de avisos por tormenta tropical que alcanzan hasta el norte de Sinaloa.

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El SMN advirtió de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y provocar inundaciones y deslaves.

Al mismo tiempo, la tormenta tropical Rachel provoca fuertes lluvias y oleaje en el Pacífico sur mexicano.

A las 06:15 hora local (12:15 GMT), su centro se encontraba a 405 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero y 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95.

Rachel se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora y generaba lluvias muy fuertes en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca, además de rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros.

Las autoridades mantienen una zona de vigilancia por posibles efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.