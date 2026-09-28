El Kremlin advierte que Ucrania "tendrá que pagar" por los ataques de los últimos meses

"Ucrania tendrá que pagar el precio de las acciones que han tenido lugar en los últimos meses", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a una posible reanudación de las negociaciones de paz con mediación de EE.UU.

Añadió que, precisamente, "es lo está ocurriendo ahora. Nuestras Fuerzas Armadas continúan la operación militar especial y de manera muy consecuente lanzan ataques contra los objetivos que consideran convenientes".

En cuanto a las negociaciones propiamente dichas, señaló que Moscú "debe garantizar su seguridad. Debemos hacer todo lo posible para que a nadie se le pase por la cabeza anunciar planes para asestar un ataque devastador contra Rusia en un plazo de 40 días como el que, por ejemplo, sonó en Kiev".

"Estos son los intereses nacionales de Rusia", señaló.

Desde que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprobara a finales de junio una campaña para golpear la retaguardia rusa, especialmente refinerías y almacenes de comercio electrónico, Rusia decidió intensificar los bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

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Con todo, dicha campaña rusa se recrudeció desde hace una semana, en la que los drones y misiles balísticos rusos han golpeado diariamente objetivos en Kiev, con especial énfasis en centros de gestión de datos de las compañías de telecomunicaciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el pasado viernes en San Petersburgo que los ataques ucranianos durante los comicios parlamentarios, especialmente el 20 de septiembre contra Moscú, habían alejado la posibilidad de reanudar las negociaciones.

"Ellos fueron lo que empezaron todo esto (...) ¿Acaso, esto es un juego? ¿Son juegos infantiles? Por eso, ellos tienen que sentir en sus propias carnes estos ataques de respuesta de Rusia", afirmó.

Subrayó que, a día de hoy, los ucranianos no tienen "antídoto" para los drones de asalto Guerán, que pueden superar los 500 kilómetros por hora.

Ucrania "debe entender que ninguna provocación, ningún incremento de la tensión dará resultado. Sólo empeorará su situación", aseguró.

Después de la reciente visita de los emisarios de la Casa Blanca a Moscú y Kiev, EE.UU. expresó su deso de reanudar en octubre las negociaciones tripartitas, estancadas desde febrero pasado.