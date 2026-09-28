El Parlamento yemení aprueba la "movilización general" en medio de la ofensiva hutí

La Cámara declaró que la decisión, adoptada en una sesión virtual presidida por el presidente del Parlamento, Sultan al Barakani, autoriza la "movilización general" en virtud de la Constitución y las leyes del país, una medida que entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta que cesen los motivos de la movilización, indicó el Parlamento.

En su declaración, Al Barakani hizo un llamamiento a las fuerzas políticas yemeníes para que dejen de lado sus diferencias y se unan a la coalición árabe liderada por Arabia Saudí, en referencia a los secesionistas sureños del Yemen.

El Parlamento afirmó que esta decisión de permitir la "movilización general" refleja su "responsabilidad" ante lo que describió como "graves riesgos derivados de la guerra con los hutíes, incluidas las amenazas a la vida, los bienes, la seguridad y la estabilidad de los yemeníes".

La decisión se produjo tras un discurso televisado pronunciado el pasado viernes por Al Alimi, en el que llamó a los "hijos e hijas" del Yemen a "una movilización general y a una unión nacional", y exhortó a los yemeníes a "unirse a las filas" del Ejército para combatir a los hutíes.

Yemen permanece dividido desde que los hutíes, respaldados por Irán, tomaron la capital, Saná, a finales de 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí en 2015 en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente.

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Los insurgentes lanzaron este verano una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida con una campaña de bombardeos de la coalición militar liderada por Arabia Saudí y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines, pero hasta el momento los hutíes han logrado consolidar sus logros sobre el terreno pese a denunciar que Arabia Saudí ha efectuado más de mil bombardeos contra sus posiciones.

En paralelo, los hutíes mantienen una campaña de ataques contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.