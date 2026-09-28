El partido de María Corina Machado denuncia la muerte de una presa política en Venezuela

A través de X, VV aseguró que Sánchez fue trasladada de emergencia desde el Centro de Reclusión La Crisálida, un penal en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), hasta un hospital público "debido a una obstrucción intestinal severa, que la llevó a la muerte".

"Lo ocurrido es una situación muy grave que no puede permanecer impune y por la cual seguimos luchando cada vez con más firmeza", protestó VV.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que Sánchez fue funcionaria del Ministerio para el Servicio Penitenciario y directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio en Guárico.

Asimismo, aseguró que "llevaba varios días con problemas de salud y había solicitado ser trasladada a un centro asistencial, pero sus súplicas fueron ignoradas hasta que su condición se volvió crítica".

"No fue hasta este domingo 27 de septiembre que fue trasladada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de (la localidad de) Los Teques, donde su condición requería una cirugía de emergencia", afirmó la organización.

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En este contexto, la ONG insistió que las autoridades tienen la "obligación jurídica y moral de garantizar la vida, integridad y salud de toda persona bajo su custodia porque privar de libertad no puede significar, bajo ninguna circunstancia, una condena implícita a la tortura por denegación de auxilio ni a la muerte por abandono".

En diciembre de 2024, la Fiscalía informó sobre el arresto de Sánchez y afirmó que sostenía "una relación sentimental" con un recluso del centro penitenciario que ella dirigía y era integrante de una banda delictiva.

Además, indicó entonces que esta presunta relación "servía para introducir teléfonos celulares, armas de fuego, y drogas al centro penitenciario".

En diciembre de 2025, luego del fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia denunciaron un total de siete muertes de presos políticos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, que derivaron en una crisis luego de que el ente electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador y la oposición tildara esta victoria de fraudulenta.

Entre las causas de las muertes, Machado y González Urrutia aseguraron entonces que se debían a la "negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes", por lo que pidieron justicia para "cada una de las víctimas".