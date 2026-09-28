El petróleo de Texas sube un 0,2 % y cierra en 92,60 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,19 dólares con respecto al cierre anterior.

La semana pasada, el Texas perdió un 7 % ante los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, pero hoy repuntaba al ser percibido un nuevo estancamiento.

Irán, en el marco de la Asamblea General de la ONU, planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, pero Trump la rechazó el sábado, lo que presiona aún más el suministro mundial de energía.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra" en una entrevista con el canal estadounidense NBC, y señaló la falta de confianza como el principal obstáculo para avanzar hacia la paz.

Mientras tanto, un factor de moderación del precio ha sido la reparación del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, atacada a principios de mes en la guerra de Oriente Medio, y que está exportando ya unos 3,5 millones de barriles diarios (mbd) de petróleo, informó Bloomberg.