El presidente de Ecuador nombra a su exsecretario de Comunicación como embajador en Perú

Izurieta estuvo al frente de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia desde noviembre de 2023, cuando Noboa asumió su primer mandato, hasta abril de 2024.

La salida de Izurieta de la cartera de Comunicación se produjo en medio de la crisis energética que atravesaba Ecuador en ese momento y fue reemplazado por Irene Vélez, quien sigue en funciones.

Posteriormente, el exsecretario asumió como director suplente de Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Izurieta reemplazará en el cargo a Galo Yépez Holguín, quien había sido nombrado como embajador en agosto de 2021, durante el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

De acuerdo con el decreto firmado por Noboa, el pasado 22 de septiembre, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú comunicó que el Gobierno había otorgado el beneplácito para la designación de Roberto Izurieta Canova como embajador.

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La designación de Izurieta se da en medio de una serie de cambios que Noboa hizo en su Gabinete ministerial en las últimas horas, que incluyó la salida de la ministra de Desarrollo Económico, Sariha Moya; y el cambio de la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, una de sus funcionarias más cercanas, hacia el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).