El presidente taiwanés pide aprobar fondos para impulsar la industria local de drones

Lai realizó estas declaraciones durante la inauguración de unas instalaciones del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST), principal desarrollador de armamento de la isla, y el inicio de las obras de un parque aeroespacial y de drones en Minxiong, en el condado meridional de Chiayi.

"Todo está preparado, solo falta el último impulso", afirmó el mandatario, en referencia a que únicamente resta el respaldo parlamentario a esos fondos, que, según explicó, permitirán al Ministerio de Defensa realizar compras a fabricantes taiwaneses y promover el desarrollo independiente del sector.

El nuevo complejo del NCSIST, construido con una inversión superior a 1.100 millones de dólares taiwaneses (35 millones de dólares), asumirá tareas de investigación, pruebas y producción de drones de uso militar, mientras que el parque industrial adyacente contará con una inversión pública cercana a 6.900 millones de dólares taiwaneses (218 millones de dólares) y deberá estar terminado en 2028, según RTI.

Lai sostuvo que Taiwán cuenta con capacidad para convertirse en el "centro asiático de la cadena de suministro democrática de drones", apoyándose en sus industrias de semiconductores y tecnologías de la información.

El impulso a los vehículos no tripulados se ha convertido en uno de los ejes de la estrategia de "guerra asimétrica" de Taipéi.

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El Legislativo, controlado por la oposición, redujo en mayo el presupuesto especial de Defensa planteado por el Ejecutivo y dejó fuera partidas para drones de producción local, aunque en agosto aprobó un plan separado de 240.000 millones (unos 7.560 millones de dólares) para adquirir estos sistemas durante seis años, con prioridad para los fabricados en la isla.

La apuesta por reforzar la producción propia coincide además con la incertidumbre sobre un paquete estadounidense de armamento para Taiwán valorado en 14.000 millones de dólares, que todavía no ha recibido el visto bueno de la Administración de Donald Trump.

Tras la reciente cumbre entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, en Washington, Taipéi defendió que avanzar en esas ventas sería de "interés vital" para Estados Unidos.

Pekín considera Taiwán una parte inalienable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras el Gobierno taiwanés sostiene que solo sus habitantes pueden decidir su futuro político.