El rendimiento del bono de EE.UU. a diez años vuelve a marcar un máximo en septiembre

Los rendimientos avanzaban 6,1 puntos básicos en el caso del bono a diez años y 6,4 puntos en el de treinta, mientras los inversores mantienen el foco en la inflación y la posibilidad de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan elevados durante más tiempo.

Así, el rendimiento del bono a treinta años alcanzó este lunes su nivel más alto desde 2004, mientras que el del diez años llegó a su nivel más alto desde 2007.

La subida se produce en un contexto de presión sobre los precios del petróleo a raíz de la incertidumbre por el futuro del estrecho de Ormuz, lo que aumenta el riesgo de más inflación y reduce las posibilidades de que la Reserva Federal relaje su política monetaria.

A ello se suma la preocupación de los inversores por la elevada oferta de deuda pública estadounidense y por la capacidad del mercado para absorber nuevas emisiones, lo que contribuye al repunte de los rendimientos de los bonos de mayor vencimiento, según los analistas.

Esta subida repercute en Wall Street, al elevar el coste de financiación de las empresas y hacer relativamente más atractivos los activos de renta fija frente a las acciones.