España plantea colaboración en Nueva York en digitalización de puertos y descarbonización

Puente se reunió en la Gran Manzana con el director de Sostenibilidad de PANYNJ, Christopher Diamond, a quien trasladó la experiencia de las empresas y organismos públicos dependientes del Ministerio, como Puertos del Estado, AENA o Renfe, según un comunicado.

El ministro planteó "un diálogo estructurado entre PANYNJ y Puertos del Estado, con la participación de las Autoridades Portuarias interesadas, sobre gobernanza portuaria, planificación de inversiones, excelencia operativa y colaboración público-privada en grandes programas de infraestructuras".

Puente incidió en que ambas partes pueden "compartir y aprender mucho mutuamente en aspectos como las conexiones portuarias y la seguridad".

Sobre las vías de cooperación en la descarbonización de la actividad portuaria, citó el "suministro eléctrico a los buques desde tierra, electrificación de los equipos de las terminales, suministro de energía limpia, eficiencia energética y diseño de infraestructuras portuarias resilientes frente al cambio climático".

Asimismo, planteó a Diamond un intercambio de experiencias sobre puertos digitales y visibilidad integral de la cadena logística, aprovechando la experiencia de España con los Port Community Systems y la plataforma SIMPLE, así como el trabajo de PANYNJ en materia de operaciones basadas en datos y optimización de las cadenas de suministro, agrega la nota.

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Puente se reunió hoy también con el representante permanente de España ante la ONU, Héctor Gómez, a quien expresó la importancia de organismos internacionales como la OMI (Organización Marítima Mundial) o la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

A ese respecto, destacó su preocupación por la "nueva corriente en la que el derecho internacional se ve cuestionado" en el multilateralismo, y especialmente en esos organismos reguladores dependientes de la ONU.