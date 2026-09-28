Estonia condena a siete años a un creador de contenido acusado de ser propagandista ruso

La pena fue impuesta después de que el acusado llegara a un acuerdo con la fiscalía para reconocer los cargos, según informó el Tribunal de Distrito de Harju en un comunicado.

Según el Tribunal, Bessedin ha participado en "actividades de influencia informativa" contra Estonia, en coordinación con estructuras estatales rusas, y como parte de aquellas ha producido y distribuido narrativas falsas, sobre todo a través de su canal de Youtube.

Los objetivos, de acuerdo con esta fuente, eran justificar la guerra rusa contra Ucrania, dividir a la sociedad estonia, reducir la confianza en las instituciones del Estado y socavar el apoyo a la OTAN y a la UE en el país báltico.

Además, Bessedin ha infringido las sanciones impuestas por la UE contra ciertos medios informativos rusos al difundir a través de sus propios canales algunos de sus programas y contenidos, entre otros.

La condena, que todavía puede ser apelada, incluye también la confiscación de los bienes de Bessedin, por un valor de 77.104,32 euros.

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El influyente bloguero y creador de contenidos, que también gestionaba como administrador una conocida cuenta de Facebook dirigida a la minoría rusófona en Estonia, fue detenido en noviembre de 2025 y permanecía desde entonces en prisión preventiva, ante el riesgo de que se fugara a Rusia.

Según los servicios de seguridad estonios, Bessedin era el productor del canal de televisión TVN y antes de la invasión de Ucrania representaba en Estonia a los canales rusos ORT, RTR, Zvezda, REN TV, entre otros.

Tras su detención el año pasado, el Kremlin denunció que Estonia estaba infringiendo la libertad de prensa con el arresto políticamente motivado de un "conocido y respetado periodista de documentales y bloguero".