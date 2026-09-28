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28 de septiembre de 2026 a la - 06:55

Exteriores palestino pide protección para diplomáticos en Ramala ante represalia israelí

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Jerusalén, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores palestino pidió este lunes a la comunidad internacional "una postura unificada para proteger la labor diplomática en Palestina", después de que ayer Israel anunciase que revocará en siete días el estatus de los diplomáticos de Países Bajos en Ramala, Cisjordania ocupada, en respuesta a las sanciones comerciales contra los asentamientos.

Por EFE
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El Ministerio recordó que tanto las embajadas situadas en Ramala como las de Jerusalén Este se encuentran en territorio palestino ocupado donde "Israel no tiene soberanía", y rechazó lo que denominó "prácticas de chantaje y amenazas" por parte de las autoridades israelíes contra la presencia internacional y diplomática en Palestina.

Ayer, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dio a los diplomáticos holandeses que operan en Ramala un plazo de siete días para devolver su acreditación diplomática, tras lo que "expirarán los privilegios e inmunidades diplomáticas que les otorga el Estado de Israel", informó su Oficina en un comunicado.

Esta medida punitiva llega precedida por una similar contra los diplomáticos de Reino Unido, a quien Saar dio 30 días -el pasado 8 de septiembre- para cesar sus actividades y cerrar su consulado en Jerusalén Este, en respuesta por el anuncio de sanciones contra la provisión de servicios por parte de empresas británicas y la importación de productos de asentamientos.

La Unión Europea ha sido incapaz de tomar una postura única al respecto, a pesar del repunte de violencia colona y limpieza étnica que padece Cisjordania y el impulso, por parte del Gobierno israelí, de más de 100 nuevos asentamientos desde que asumiera el cargo a finales de 2022, con una marcada aceleración desde octubre de 2023, según Peace Now.