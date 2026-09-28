Fiscalía acusa a cuatro personas por 'caso gemelas', que afecta a hijo de Rebelo de Sousa

"A tres (de ellas) se les atribuye la práctica de un delito de prevaricación en concurso aparente con el delito de abuso de poder, y, en relación con una sospechosa, la comisión de un delito de estafa", precisó el Ministerio Público, que aclaró que ha dictaminado una resolución de cierre de la investigación preliminar.

La Fiscalía no ha precisado los nombres de las personas acusadas; sin embargo, desde que salió a la luz el caso en 2023, ha trascendido que entre los sospechosos formales identificados figuran el hijo del entonces presidente luso, Nuno Rebelo de Sousa, y el entonces secretario de Estado de Sanidad, António Lacerda Sales, quien formaba parte del Gobierno de António Costa y cuyo gabinete pidió la primera consulta para las bebés.

La polémica estalló después de que un reportaje de la cadena portuguesa TVI destapara que unas gemelas luso-brasileñas con atrofia muscular espinal recibieron en 2020 un tratamiento valorado en cuatro millones de euros -dos millones cada una- en el hospital lisboeta de Santa Maria y cuestionara su legalidad.

La madre de las niñas, Daniela Martins, afirmó en aquel reportaje que contacto con la esposa de Nuno Rebelo de Sousa para que la ayudara.

El caso ganó una gran notoriedad en el país, llevando a constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación a la que fueron convocados varios supuestos implicados, entre ellos Lacerda Sales.

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Según la prensa portuguesa, los diputados concluyeron que hubo una "intervención especial" por parte de la Casa Civil del Presidente de la República -el servicio de asesoría y apoyo técnico al mandatario- aunque sin haberse cometido alguna ilegalidad.

En tanto, el expresidente Marcelo Rebelo de Sousa ha negado intervención alguna en el caso.