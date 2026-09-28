Fiscalía de Perú investiga muerte del chofer venezolano de una miniván incendiada en Lima

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito de Los Olivos inició la investigación "contra los que resulten responsables del presunto delito de extorsión con subsecuente muerte" del chofer, identificado como Pedro Herrera, de 34 años.

El Ministerio Público detalló que Herrera "falleció luego de que sujetos en proceso de identificación incendiaron su miniván mientras descansaba en su interior, en inmediaciones del paradero Primera de Pro, distrito de Los Olivos".

Además agregó que el fiscal provincial Dimas Lázaro llegó al lugar del atentado para dirigir las pericias y ordenar el levantamiento del cadáver junto al médico legista, para su traslado a la Morgue Central de Lima.

También dispuso que la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP) tome las declaraciones de familiares y testigos, el protocolo de necropsia, el registro de las cámaras de seguridad y realice las pericias e inspecciones técnicas del caso, entre otras diligencias para identificar y ubicar a los atacantes.

El Ministerio Público remarcó que todas estas acciones buscan cumplir con su "compromiso de investigar con firmeza los delitos de extorsión y garantizar justicia para las víctimas".

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Medios locales informaron que el ataque se produjo durante la madrugada de este lunes, cuando un grupo de sujetos rompió el parabrisas posterior de la miniván en la que Herrera descansaba y arrojó una bomba molotov que produjo el rápido incendio del vehículo sin que el chofer pudiera escapar.

Tras el ataque se informó que el vehículo era utilizado para el servicio de transporte público, mientras que otros choferes de la zona declararon que desde inicios de este año son amenazados por una banda conocida como 'Los mexicanos', que le exige a cada uno el pago semanal de 40 soles (unos 11,7 dólares).