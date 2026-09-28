Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de una mujer en Paraguay

"Encontramos dos cuerpos, pero una de ellas está ahora intubada. Es un feminicidio el hecho", dijo durante una entrevista con la radio Cardinal 730 AM la fiscal Norma Salinas.

La víctima mortal fue identificada como Rebeca Martínez, de 28 años, mientras que la mujer herida responde al nombre de Carolina Aguilar, de 32 años.

En un video de circuito cerrado que fue difundido por el medio local NPY se aprecia a las mujeres trasladarse a bordo de una motocicleta en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera (centro), cuando una camioneta ocupada por tres hombres que usaban chalecos las interceptaron y las obligaron a subirse.

Según testigos, los hombres y las mujeres discutieron por varios minutos antes de que todos dejaran el lugar en la camioneta después de que el conductor hiciera una llamada telefónica.

La fiscal cree que estos hombres torturaron y luego asesinaron a Martínez e intentaron hacer lo propio con Aguilar, quien sobrevivió pese a la gravedad de sus heridas. Luego dejaron los cuerpos de las mujeres en el cementerio de la ciudad, a pocos metros de la sede local de la Fiscalía.

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Salinas también dijo que hubo "ensañamiento" contra las mujeres, quienes sufrieron "demasiados disparos" y cortes.

En una entrevista posterior, la fiscal confirmó que la víctima mortal fue procesada en 2016 por narcotráfico y cumplió una pena de seis meses.

"Pero convengamos en que, hoy por hoy, ella es una víctima. Si había otras cosas de por medio no sabemos", aclaró a la radio Monumental 1080 AM.

En Paraguay se produjeron al menos 14 feminicidios en los primeros 7 meses de este 2026, crímenes que dejaron unos 26 huérfanos, informó la Fiscalía a finales de julio pasado.

Entonces, el Ministerio Público señaló que en la mayoría de los casos las mujeres fueron víctimas de sus parejas o exparejas.