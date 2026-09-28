Fiscalía israelí pospone hasta después de comicios licitación de polémico asentamiento

Una portavoz de la Oficina de la fiscal, Gali Baharav-Miara, indicó a EFE que no ha habido un "anuncio formal" pero que en "términos generales" esa es la instrucción que se dio.

El ministro de Finanzas, el ultranacionalista y supremacista judío, Bezalel Smotrich, reaccionó a la decisión acusando a la fiscal en un vídeomensaje de intentar "detener la construcción de la E1" y de "interferir en la campaña electoral".

La construcción de colonias en la zona E1 —la franja de terreno situada entre Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania ocupada— está paralizada desde hace 30 años, ya que la comunidad internacional lo considera una línea roja que dañaría de forma irreparable la continuidad territorial de un futuro Estado palestino.

Sin embargo, el pasado 18 de agosto -desoyendo una apelación judicial presentada en nombre de los residentes palestinos beduinos que serán forzosamente desalojados si el asentamiento se materializa-, la Autoridad de Tierras de Israel anunció una primera licitación de construcción de 1.234 viviendas en el E1.

Esta previsto que otra licitación para la construcción del resto de viviendas -otras 2.167- se abra a ofertas el 25 de octubre, tan solo dos días antes de las elecciones.

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El Reino Unido, junto a Francia, Alemania o Italia, condenó en un comunicado el 19 de agosto las licitaciones anunciadas por Israel, calificando el proyecto de "un acto inaceptable y destructivo" que podría "separar Cisjordania de Jerusalén Este, lo que pondría en peligro la viabilidad de una solución de dos Estados".

Además, adelantó que su gobierno anunciaría en las próximas semanas "un conjunto integral de medidas", incluidas sanciones contra quienes participan en la expansión ilegal de asentamientos.

Eso sucedió el pasado 8 de septiembre, cuando el gobierno del Reino Unido anunció la prohibición a la importación de productos precedentes de los asentamientos en Cisjordania ocupada, así como nuevas sanciones contra empresas y colonos.

Israel, por su parte, respondió anunciando el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, pese a que ostenta, junto al de España y otros cinco países europeos, un régimen especial anterior a la creación del Estado de Israel.

El ministro de Exteriores Gideon Saar anunció ayer que Israel revocará el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Ramala, Cisjordania ocupada, también en respuesta a las sanciones comerciales anunciadas contra los asentamientos israelíes.