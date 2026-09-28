Fragmentación y resistencia, el rostro de la lucha feminista por el aborto en México

En la marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Yeya, una joven mexicana siente "coraje" al ver una movilización reducida, de menos de cien personas, y "miedo" ante la posibilidad de que ella y sus amigas pierdan los derechos por los que las mujeres han luchado durante casi 100 años.

"Es lamentable ver cómo la ultraderecha ha ganado en Latinoamérica, la verdad tengo miedo, porque creo que México y Brasil han sobrevivido hasta ahorita, pero en cualquier momento me pueden quitar mis derechos, el de mis compañeras, el de mis amigas", afirmó a EFE Yeya, quien reservó su identidad por seguridad.

Las pocas contingentes de esta movilización resisten en un país donde 7 de sus 32 entidades aún penalizan el aborto, pese a que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el derecho a decidir y ordenó al Congreso federal eliminar el delito de aborto del Código Penal, esto último aún está pendiente.

Frente a las delgadas filas, que marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, Yeya consideró que es momento de preguntar y escuchar a "nuestras madres, abuelas y bisabuelas", y así dimensionar lo que significa no contar con este derecho todavía "satanizado".

"(En mi caso) hubiera preferido que mi abuelita o mi bisabuela hubieran tenido la oportunidad de abortar antes que nacer, la verdad, porque estoy segura de que todas ellas tuvieron sueños y metas", reconoció la joven.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La médica general Lucero Sánchez, integrante de la colectiva Médica Verde Violeta, coincidió con Yeya en que aún no hay ninguna batalla ganada y advirtió que, lamentablemente, en su gremio hay mucho personal que rechaza o se niega a realizar interrupciones legales del embarazo (ILE) en la capital mexicana y otras partes del país.

Detalló también que las negativas aumentan cuando se trata de embarazos infantiles, ya que muchas veces prevalece el argumento de que el aborto es un "procedimiento inseguro" para las menores.

"Hay lineamientos internacionales que especifican la seguridad de estos procedimientos, incluso más allá de llevar a término un embarazo a esa edad. Todavía hay mucho desconocimiento y en México hay mucho retraso", subrayó.

Durante 2025, México registró 85.357 embarazos en menores de 17 años, y 5.876 corresponden a niñas de 10 a 14 años de edad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cuanto al rezago médico, Sánchez precisó que apenas desde hace dos años se habla en el país de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) como un método ambulatorio seguro, algo preocupante en México, donde todavía predomina el legrado uterino, que consiste en una limpieza mediante un instrumento metálico que raspa las paredes del útero.

"Todavía hay mucho camino y hoy somos poquitas, pero somos. Las que estamos vamos a seguir luchando y gritando por tener esos derechos no solo para nosotras, sino para todas", exclamó Sánchez en representación de su colectivo conformado por más de 200 mujeres.

El debate y la posterior lucha por la interrupción legal del embarazo en México se remontan a 1936, cuando la cubana Ofelia Domínguez Navarro planteó por primera vez en el texto 'El aborto por causas sociales y económicas' la necesidad de reconocer este derecho como un asunto de salud pública y de equidad entre mujeres de distintas clases sociales.