Francia condena a 225.000 euros a la española Swiftair por siniestro aéreo con 116 muertes

La presidenta del Tribunal estimó que hubo, de la parte de Swiftair, "una negligencia general en la formación" de sus pilotos que contribuyó a que ambos no hubiesen tenido la reacción esperada cuando el avión se internó en una tormenta tropical que provocó la congelación de las sondas de presión, lo que llevó a que el aparato redujera la velocidad y se estrellara en Mali, en el desierto del Sahel.

El tribunal también ordenó a Swiftair a pagar en torno a 300.000 euros a las diferentes asociaciones de la acusación civil. La compañía española tiene diez días para recurrir la decisión.

El tribunal desestimó también el argumento de Swiftair, que aseguró que hubo deficiencias técnicas y de los manuales por parte de Boeing.

El aparato McDonnell Douglas MD-83, de la compañía Boeing desde 1997, cubría el recorrido entre Uagadugú y Alger y se estrelló el 24 de julio de 2014.

A bordo viajaban 116 personas de 15 nacionalidades, entre ellos 54 franceses y 23 burkinabeses, incluidos los seis españoles integrantes de la tripulación.