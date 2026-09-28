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28 de septiembre de 2026 a la - 06:10

Francia condena a 225.000 euros a la española Swiftair por siniestro aéreo con 116 muertes

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París, 28 sep (EFE).- La aerolínea española Swiftair fue condenada este lunes a pagar 225.000 euros de multa por homicidio involuntario -la sanción máxima prevista por la ley francesa- por el accidente del vuelo Air Algérie AH5017 que en 2014 causó la muerte de sus 116 ocupantes, entre ellos 54 franceses y seis españoles de la tripulación.

Por EFE
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La presidenta del Tribunal estimó que hubo, de la parte de Swiftair, "una negligencia general en la formación" de sus pilotos que contribuyó a que ambos no hubiesen tenido la reacción esperada cuando el avión se internó en una tormenta tropical que provocó la congelación de las sondas de presión, lo que llevó a que el aparato redujera la velocidad y se estrellara en Mali, en el desierto del Sahel.

El tribunal también ordenó a Swiftair a pagar en torno a 300.000 euros a las diferentes asociaciones de la acusación civil. La compañía española tiene diez días para recurrir la decisión.

El tribunal desestimó también el argumento de Swiftair, que aseguró que hubo deficiencias técnicas y de los manuales por parte de Boeing.

El aparato McDonnell Douglas MD-83, de la compañía Boeing desde 1997, cubría el recorrido entre Uagadugú y Alger y se estrelló el 24 de julio de 2014.

A bordo viajaban 116 personas de 15 nacionalidades, entre ellos 54 franceses y 23 burkinabeses, incluidos los seis españoles integrantes de la tripulación.