FundéuRAE: un “feudo” no es un “enfrentamiento”

No obstante, en las noticias se emplea de ese modo con cierta frecuencia, como en los siguientes ejemplos: “Reavivaron la llama de un viejo feudo entre el equipo de Michael Jordan y los Detroit Pistons”, “Se ha tenido que enfrentar a los rumores sobre un feudo con sus familiares más cercanos” o “Llevó a los críticos a proclamarle como ganador del feudo entre los músicos”.

Tal y como lo recoge el “Diccionario de la lengua española”, “feudo” puede referirse a un tipo de contrato medieval o al ámbito en el que alguien tiene una posición dominante, entre otras cosas, pero en ningún caso guarda relación con la idea de enfrentamiento duradero. Sí alude a ella el término inglés “feud”, que quizá esté en el origen de esta confusión.

Por tanto, si se quiere señalar que existe una “enemistad”, una “pugna”, una “rivalidad”, un “enfrentamiento”, una “disputa” o un “conflicto”, lo adecuado sería utilizar alguno de esos sustantivos, dependiendo del contexto, y no “feudo”. Para añadir el matiz de su duración en el tiempo, se pueden usar adjetivos que expresen esa idea.

Así, en los enunciados del principio, se podría haber escrito “Reavivaron la llama de un viejo enfrentamiento entre el equipo de Michael Jordan y los Detroit Pistons”, “Se ha tenido que enfrentar a los rumores sobre una antigua disputa con sus familiares más cercanos” y “Llevó a los críticos a proclamarle como ganador del prolongado conflicto entre los músicos”.

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