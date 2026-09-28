Gisèle Pelicot y su hija Caroline unen fuerzas en una campaña contra la sumisión química

La campaña, que se prolongará hasta el 18 de octubre, incluye anuncios en televisión, carteles, prensa, redes sociales y publicidad, según explicó Darian a 'Le Parisien', que publica este lunes una entrevista con ella.

En los vídeos, varias personas intentan contar qué les ha ocurrido, pero no pueden hacerlo porque han perdido la memoria como consecuencia de las sustancias. En la última escena aparece Gisèle Pelicot con un mensaje para las posibles víctimas: "Hay crímenes que no se pueden contar porque no se recuerdan".

La campaña pretende animar a las personas que sospechen haber sido víctimas de sumisión química a pedir ayuda aunque no conserven recuerdos claros de lo ocurrido.

Una veintena de cadenas de televisión, entre ellas TF1 y las públicas del grupo France Télevision, emitirán gratuitamente los anuncios, según 'Le Parisien'.

"Hemos sido víctimas, pero hoy somos combatientes", afirmó este lunes Gisèle Pelicot en una entrevista en la cadena France Inter, donde madre e hija denunciaron la sumisión química como "un fenómeno que afecta a todo el mundo".

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"Esta campaña es una señal clara para las víctimas", afirmó Darian. "Nosotras os creemos, ya no estáis solas y merecéis que se os reconozca, que se os escuche y que se os acompañe".

Caroline Darian creó la asociación 'M'endors pas' después de descubrir que su padre había drogado durante años a su madre para que otros hombres la violaran.

Durante el juicio, Gisèle Pelicot decidió declarar públicamente para que lo ocurrido saliera a la luz y para defender que la vergüenza debía recaer en los agresores y no en las víctimas, una postura que la convirtió en un referente internacional de la lucha contra las violencias sexuales.