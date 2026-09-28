Gobierno argentino decreta tres feriados durante la visita del papa León XIV en noviembre

Mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo determinó que el día 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional, mientras que el día 10 será feriado en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires y el 11 en la provincia de Buenos Aires.

"Resulta necesario adoptar medidas que faciliten la implementación de los operativos de seguridad y logística y el adecuado ordenamiento de la circulación durante las jornadas", explicó el texto, firmado por el presidente.

Milei ordenó también la creación de una unidad dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros que tendrá la tarea de "planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización" de la visita, que se prevé concentre a cientos de miles de personas en las calles del país.

En Argentina, segunda parada de su primera gira latinoamericana, el sumo pontífice comenzará su viaje el domingo 8 de noviembre en Buenos Aires con una visita al Monumento al General San Martín y luego mantendrá una reunión con Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, antes de visitar por la noche el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre, el papa iniciará la jornada con una visita al Cottolengo Don Orione, una institución católica que acoge a discapacitados en la periferia sur de Buenos Aires; ofrecerá una misa en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, y mantendrá un encuentro con representantes de sindicatos, movimientos sociales y entidades empresariales en la Universidad Católica Argentina.

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El martes 10 de noviembre León XIV volará a la provincia de Córdoba, donde presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con obispos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción antes de regresar a Buenos Aires para celebrar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles de la capital.

El miércoles 11 de noviembre León XIV visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y se desplazará a Luján, en la provincia de Buenos Aires, para oficiar una misa que se prevé multitudinaria.

Tras ese acto, el papa volará desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, también en las afueras de Buenos Aires, con destino a Perú, la tercera y última etapa de su visita a Latinoamérica.