Gobierno de Milei autoriza venta de acciones estatales de tres centrales termoeléctricas

La medida se oficializó a través de un decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que establece que las acciones serán vendidas mediante licitaciones públicas de alcance nacional e internacional.

"Es un paso clave para la privatización de las centrales, que se realizará a través de una licitación junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas", afirmó un comunicado oficial de la Secretaría de Energía.

El decreto autoriza la venta de la totalidad de las acciones de Enarsa en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., equivalentes al 65,01 % del capital social, y en Termoeléctrica José de San Martín S.A., que representan el 68,83 %.

Las participaciones corresponden a acciones vinculadas a los fideicomisos creados para financiar y administrar las centrales, cuya transferencia a las respectivas sociedades se inició este año.

La venta se realizará mediante licitación pública de alcance nacional e internacional y estará a cargo del Ministerio de Economía, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

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En el caso de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown, el proceso tendrá que esperar a la finalización del fideicomiso que administra la central que vence el 30 de septiembre de 2026.

Una vez liquidado, Enarsa deberá incorporarse como accionista de la central y posteriormente sus acciones serán ofrecidas a la venta mediante una licitación pública nacional e internacional.

La participación que tendrá Enarsa en esa sociedad dependerá de los aportes realizados por el Estado para la construcción de la central.

Según los antecedentes citados en el decreto, esa participación no podrá ser inferior al 70 % del capital accionario.

Los pliegos de las licitaciones deberán contemplar los derechos de preferencia que correspondan a los restantes accionistas de las tres sociedades, de acuerdo con sus respectivos estatutos.

La participación accionaria restante en Manuel Belgrano y José de San Martín permanece en manos de agentes privados del Mercado Eléctrico Mayorista que participaron originalmente del Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, fideicomiso creado en 2004 para financiar obras de generación eléctrica.

El nuevo decreto se enmarca en la privatización de Enarsa establecida por la denominada Ley de Bases y en el procedimiento autorizado en 2025 mediante el decreto 286, que dispuso avanzar con la privatización de la empresa por etapas y mediante la separación de sus distintas unidades de negocio.