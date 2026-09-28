Gobierno de Trump planea usar datos de pasaportes para hacer un filtro en las legislativas

El objetivo de compartir la información es "proteger los datos de los estadounidenses, prevenir el fraude y respaldar la integridad de la ciudadanía estadounidense", según indicó a la publicación un representante del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado tendría intención de publicar próximamente un aviso en el Registro Federal, la publicación diaria oficial del Gobierno Federal, en el que propondría compartir "información contenida en el sistema de registros de servicios de pasaportes" con otras agencias federales.

Esos registros contienen información personal de todas las personas que han solicitado un pasaporte estadounidense.

Esta potencial medida se da a conocer después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo permitiera que el Gobierno del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de ciudadanía para encontrar votantes que no tengan la ciudadanía y que estén inscritos en el censo en las próximas elecciones legislativas.

La decisión supone una victoria para el mandatario y permite que la herramienta pueda utilizarse ya en los comicios de medio mandato del 3 de noviembre en los que el Partido Republicano se juega el control del Congreso.

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El sistema en línea, conocido como SAVE, combina las bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otros datos confidenciales sobre millones de estadounidenses.

Demócratas y algunos grupos de defensores del voto temen que un gran número de votantes puedan quedar fuera de las elecciones al considerar que las bases de datos produzcan "falsos positivos" e identificar como no ciudadanos a personas que sí pueden votar, especialmente gente que se haya nacionalizado estadounidense.

Las legislativas del próximo 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y en ellas los republicanos se juegan la exigua mayoría que ostentan en ambos hemiciclos.