Guterres insta a EEUU e Irán a mantener esfuerzos diplomáticos tras reunión con Araqchí

Guterres y Araqchí se reunieron mientras EE.UU. e Irán mantienen negociaciones indirectas sobre una propuesta iraní que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz siete días después de que se alcance un acuerdo.

El secretario general de la ONU y el ministro de Asuntos Exteriores iraní "intercambiaron opiniones sobre el conflicto en curso en la región", indicó un portavoz de la ONU.

Guterres "acogió con satisfacción los esfuerzos diplomáticos que se han estado llevando a cabo durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas y que tenían por objetivo poner fin al conflicto", señaló.

Asimismo, "instó a las partes a mantener esos esfuerzos y a resolver sus diferencias pendientes mediante negociaciones para alcanzar la paz", agregó el portavoz.

El encuentro se produjo después de que Guterres se reuniera el pasado viernes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, a quien instó a resolver el conflicto mediante el diálogo y la negociación, además de respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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Poco después de esa reunión del viernes, Araqchí compareció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad para detallar el plan de siete días que Irán propuso a EE.UU. a través de mediadores de Catar.

La propuesta, que según Araqchí se basa en el memorando de entendimiento firmado por ambos países en junio, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear.

A cambio, Washington debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes, reducir la presión militar y aliviar las sanciones, según la propuesta.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó el plan este sábado, pero la agencia ISNA apunta que Araqchí mantiene conversaciones indirectas con Estados Unidos este lunes para intentar avanzar hacia una solución.