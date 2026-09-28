Guterres recibe a Araqchí mientras EE.UU. e Irán negocian un acuerdo para reabrir Ormuz

Según confirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, el encuentro se enmarca en su "apoyo a los esfuerzos" que se están llevando a cabo para encontrar una solución que ponga fin al conflicto.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el secretario general mantuvo un encuentro con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el pasado viernes, en el que le instó a resolver el conflicto mediante el diálogo y la negociación y a respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Poco después, Araqchí compareció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad para detallar el plan de siete días propuesto a EE.UU. a través de mediadores de Catar.

La propuesta, que según dijo se basa en el memorando de entendimiento firmado por ambos países en junio, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear, a cambio de que Washington levante el bloqueo naval de sus puertos, reduzca la presión militar y las sanciones.

Pese a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó el plan este sábado, la agencia ISNA apunta que Araqchí mantiene conversaciones indirectas con Estados Unidos este lunes para intentar avanzar hacia una solución.

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Un funcionario estadounidense citado por CBS News aseguró que Trump está dispuesto a levantar las sanciones contra Irán y a liberar los fondos congelados si se observan avances en materia nuclear.

Preguntado por los avances de este y otros conflictos durante la semana de Alto Nivel de la ONU, el portavoz del secretario general indicó que "se necesita más valor político que testosterona".

Dujarric defendió la convicción de Guterres para que estos conflictos lleguen a su fin de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU, y avanzó que seguirán "presionando para que así sea".