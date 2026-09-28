Inician en Ecuador los juicios contra tripulantes de barcos bombardeados por EE.UU.

Los tripulantes pertenecen a las embarcaciones Conquista 2, María Candelaria, Don Rufo, X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca, cinco de las ocho interceptadas y hundidas por militares estadounidenses entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

De acuerdo al Comando Sur, los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Sus tripulantes son señalados de tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Los 88 fueron procesados por el delito de asociación ilícita y están en libertad bajo la condición de que no salgan del país y que se presenten una vez por semana ante el fiscal que lleva los casos.

El juicio de este lunes fue contra ocho tripulantes del Conquista 2 y 24 del María Candelaria; el jueves se instalará otro contra diez integrantes del Don Rufo, y el 8 de octubre será el último contra 46 tripulantes del X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca.

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Sin embargo, hay otros 70 que pertenecen a los otros tres barcos e incluso varios de las tripulaciones del Conquista 2 y del Don Rufo, pero que fueron detenidos en días diferentes, y a quienes la justicia no les formuló cargos al no encontrar delito.

Esa diferencia de criterios es lo que cuestiona Juan Alvia, abogado de algunos de los procesados, quien dijo a EFE que no entiende por qué a unos sí les han imputado cargos y a otros no, cuando "no hay nada que involucre en un delito a ninguno de los pescadores".

"Están revictimizando a los pescadores, porque para los otros la justicia ya dijo que no existía delito", afirmó.

Él cree que las autoridades judiciales están bajo "presión" para "juzgar a estas personas como falsos positivos" porque "el Gobierno así se los está exigiendo".

Alvia aseguró que la Fiscalía no ha presentado "ninguna prueba" que incrimine a los tripulantes.

"Se habló de un supuesto documento que los marinos norteamericanos tenían como prueba de que estaban vendiendo gasolina para las 'narcolanchas', pero ese documento no existe. En realidad no han recibido nada de las fuerzas estadounidenses", mencionó.

La jueza anunciará su decisión en este primer caso el próximo 7 de octubre y Alvia aseguró que espera que se ratifique el estado de inocencia de todos los tripulantes.