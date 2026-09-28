Irán dice que espera una respuesta de EE.UU. después de nuevas conversaciones indirectas

En una entrevista con la agencia pública iraní Irna, el jefe de la diplomacia persa señaló que el lunes su delegación se reunió con "los intermediarios cataríes" con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz de Teherán durante el fin de semana.

En los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó un proyecto para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones a su crudo y restablezca el alto el fuego.

Tras el rechazo inicial de Trump, que continúa presionando para que Teherán haga concesiones en materia nuclear, los iraníes han "vuelto a plantear a la parte estadounidense" el "plan de siete puntos". "Puedo afirmar categóricamente que no ha habido ningún cambio en las posiciones de Irán", dijo.

"Si hay una respuesta, los cataríes nos la harán llegar y se tomará una decisión en Teherán en función de ella", señaló Araqchí, quién reiteró que "no habrá cambios" en su postura en torno al estrecho de Ormuz ni en el campo nuclear.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán entra en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones norteamericanas y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones estadounidenses han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.