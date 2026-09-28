Israel convoca a la encargada de negocios española tras lema propalestino de ministra Rego

"Esta declaración forma parte de una política sistemática antiisraelí impulsada por el gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez", denuncia el comunicado de Exteriores, que detalla que Pedrós debe presentarse ante Gilad Cohen, director de Asuntos Político-Estratégicos.

Según el texto de Exteriores, las palabras usadas por Rego apoyan "la eliminación del Estado de Israel", si bien el famoso lema (repetido por académicos y manifestantes en todo el mundo) aboga porque los palestinos logren derechos básicos y el derecho a la autodeterminación, en lugar de continuar viviendo bajo un régimen militar israelí desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

El pasado 24 de septiembre, Rego, durante un desayuno del Fórum Europa, reivindicó que España "no se ha equivocado de bando" al mostrarse "del lado de los derechos humanos y del pueblo palestino", antes de citar como muestras "de orgullo" el parón de la Vuelta Ciclista a España o el boicot a Eurovisión, entre otras.

"Es más, la posición de la sociedad española es nítida por una Palestina libre desde el río hasta el mar. Y por eso, en el gobierno hemos mantenido durante estos años una posición de dignidad con el reconocimiento del Estado de Palestina, con el embargo de armas (...)", añadió la ministra.

Ese mismo jueves, la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ya acusó a Rego de antisemitismo. "España no es antisemita. Esta ministra, sí lo es", escribió Erlich en su cuenta de X adjuntando un vídeo con las palabras de la ministra.

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Ya en septiembre de 2025, Israel prohibió la entrada al país de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Rego pidió entonces a la Unión Europea que rompiera "todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones".

Israel continúa atacando casi a diario la Franja de Gaza, donde ha matado a más de 74.000 palestinos desde octubre de 2023 -entre ellos más de 20.000 adolescentes y niños-, según Sanidad gazatí, además de mantener en Cisjordania un régimen calificado de 'apartheid' por diversas ONG y el Alto Comisionado de la ONU.