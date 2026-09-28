Italia sondea a la petrolera de Kuwait para que se sume al tope de precios del combustible

El Ejecutivo, según fuentes internas, está verificando "a nivel diplomático" la disponibilidad del grupo estatal 'Kuwait Petroleum Corporation' (KPC) de unirse a su estrategia de poner un precio máximo al combustible en todas sus gasolineras en Italia.

KPC es la dueña de la marca Q8, que gestiona más de 2.900 puntos de venta y surtidores en las carreteras y autovías de toda Italia.

La intención del Gobierno es que Q8 se sume a las otras dos compañías que han decidido poner un precio máximo a sus carburantes para paliar su encarecimiento: la estatal italiana Eni e IP, comprada el pasado mayo por la petrolera pública azerbaiyana Socar.

"Desde Kuwait están llegando señales positivas en esta dirección. La eventual adhesión de Q8 permitiría dar una señal adicional de atención hacia las familias italianas", afirman las fuentes.

La inflación y el considerable encarecimiento de los carburantes de los últimos meses, también a causa de la crisis en el estrecho de Ormuz, preocupan sobremanera al gobierno de Meloni al producirse en su último año de legislatura antes de las elecciones de 2027.

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Este lunes, el precio medio del litro de gasoil en las autovías italianas alcanzó los 2,42 euros, mientras que el de la gasolina fue de 2,21 euros, según datos actualizados del ministerio de Empresa.

Para aliviar esta situación, Eni ha anunciado un precio máximo a sus productos durante este mes, reservándose la posibilidad de extender esta medida hasta fin de año: su litro de diésel no podrá superar los 2,19 euros y el de gasolina los 1,99 euros.

Lo propio ha hecho IP en las 4.575 estaciones de servicio que tiene en todo el país, aunque su precio tope se aplicará de forma progresiva y se determinará cada día en función de las "exigencias" relacionadas con la sostenibilidad de la empresa.