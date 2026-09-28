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28 de septiembre de 2026 a la - 16:35

Jamaica da la bienvenida a primeros médicos de Ghana que sustituyen a las brigadas de Cuba

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San Juan, 28 sep (EFE).- El ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, Christopher Tufton, recibió este lunes al primer grupo de profesionales sanitarios de Ghana tras la retirada de las brigadas médicas de Cuba que estuvieron presentes durante más de 30 años.

Por EFE
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"Damos una calurosa bienvenida a las enfermeras ghanesas y esperamos con interés la valiosa contribución que aportarán a nuestro sistema sanitario y a las personas a las que atendemos. Esto no solo está en consonancia con nuestro plan 'Visión para la Salud 2030', sino que se ajusta plenamente a la Estrategia de Estabilización de los Recursos Humanos para la Salud (HRH, en inglés) del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica", declaró Tufton en un comunicado.

Su llegada se produce después de que ambos países alcanzaran un acuerdo de cooperación sanitaria a principios de este año, cuyo objetivo es incorporar a 400 profesionales sanitarios de Ghana en el marco de los esfuerzos por reforzar la sanidad del país.

Este primer grupo está compuesto por 43 enfermeras ghanesas que serán destinadas a la Autoridad Sanitaria Regional del Oeste (WRHA, en inglés), que gestiona los centros sanitarios de Saint James, Westmoreland, Trelawny y Hanover, y a la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste (SERHA, en inglés), que supervisa Kingston y Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

Las enfermeras, especialistas en diversas áreas, entre ellas cuidados intensivos, pediatría, quirófano, enfermería y obstetricia, urgencias, oncología, salud mental y psiquiatría, también prestarán servicio en las otras dos regiones sanitarias y en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales (UHWI, en inglés).

El ministerio precisó que el acuerdo de cuatro años entre Jamaica y Ghana establece un marco estructurado para la contratación voluntaria y el despliegue temporal de profesionales sanitarios ghaneses, en particular enfermeros y médicos, con el fin de apoyar el sistema sanitario, al tiempo que se fomenta la cooperación bilateral y las prácticas éticas de contratación internacional.

Asimismo, el documento resalta que Jamaica y Ghana reforzarán aún más su colaboración en materia de salud mediante una mayor cooperación técnica en ámbitos como la reforma de la atención primaria, el seguro nacional de salud y la gestión de las enfermedades no transmisibles, entre otros.

Relacionado a estos hechos, el Gobierno de Cuba anunció en marzo la retirada de la brigada de profesionales de la salud que prestaba servicios en Jamaica y lamentó "profundamente" que ese país caribeño decidiera cesar la cooperación médica cubana "cediendo a presiones de Estados Unidos".

La Habana resaltó que durante los últimos treinta años, más de 4.700 colaboradores cubanos han prestado asistencia médica en Jamaica, brindando atención a más de 8.176.000 pacientes, 74.302 intervenciones quirúrgicas realizadas, 7.170 partos atendidos y más de 90.000 vidas salvadas, y la devolución y mejora de la visión a cerca de 25.000 jamaicanos.

Una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de Washington de que no colaboren en prácticas que tacha de "trabajo forzado".