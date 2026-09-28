Jamaica da la bienvenida a primeros médicos de Ghana que sustituyen a las brigadas de Cuba

"Damos una calurosa bienvenida a las enfermeras ghanesas y esperamos con interés la valiosa contribución que aportarán a nuestro sistema sanitario y a las personas a las que atendemos. Esto no solo está en consonancia con nuestro plan 'Visión para la Salud 2030', sino que se ajusta plenamente a la Estrategia de Estabilización de los Recursos Humanos para la Salud (HRH, en inglés) del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica", declaró Tufton en un comunicado.

Su llegada se produce después de que ambos países alcanzaran un acuerdo de cooperación sanitaria a principios de este año, cuyo objetivo es incorporar a 400 profesionales sanitarios de Ghana en el marco de los esfuerzos por reforzar la sanidad del país.

Este primer grupo está compuesto por 43 enfermeras ghanesas que serán destinadas a la Autoridad Sanitaria Regional del Oeste (WRHA, en inglés), que gestiona los centros sanitarios de Saint James, Westmoreland, Trelawny y Hanover, y a la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste (SERHA, en inglés), que supervisa Kingston y Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

Las enfermeras, especialistas en diversas áreas, entre ellas cuidados intensivos, pediatría, quirófano, enfermería y obstetricia, urgencias, oncología, salud mental y psiquiatría, también prestarán servicio en las otras dos regiones sanitarias y en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales (UHWI, en inglés).

El ministerio precisó que el acuerdo de cuatro años entre Jamaica y Ghana establece un marco estructurado para la contratación voluntaria y el despliegue temporal de profesionales sanitarios ghaneses, en particular enfermeros y médicos, con el fin de apoyar el sistema sanitario, al tiempo que se fomenta la cooperación bilateral y las prácticas éticas de contratación internacional.

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Asimismo, el documento resalta que Jamaica y Ghana reforzarán aún más su colaboración en materia de salud mediante una mayor cooperación técnica en ámbitos como la reforma de la atención primaria, el seguro nacional de salud y la gestión de las enfermedades no transmisibles, entre otros.

Relacionado a estos hechos, el Gobierno de Cuba anunció en marzo la retirada de la brigada de profesionales de la salud que prestaba servicios en Jamaica y lamentó "profundamente" que ese país caribeño decidiera cesar la cooperación médica cubana "cediendo a presiones de Estados Unidos".

La Habana resaltó que durante los últimos treinta años, más de 4.700 colaboradores cubanos han prestado asistencia médica en Jamaica, brindando atención a más de 8.176.000 pacientes, 74.302 intervenciones quirúrgicas realizadas, 7.170 partos atendidos y más de 90.000 vidas salvadas, y la devolución y mejora de la visión a cerca de 25.000 jamaicanos.

Una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de Washington de que no colaboren en prácticas que tacha de "trabajo forzado".