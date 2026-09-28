Jameneí asegura que los enemigos de Irán serán obligados a abandonar el mar Arábigo

"Tras haber recibido dolorosos golpes de nuestros valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, ellos (los estadounidenses) no se atreven a aventurarse más allá del mar Arábigo y, cada vez que han asumido ese riesgo, se han causado daños a sí mismos", dijo Jameneí en un comunicado con motivo del aniversario del inicio de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988).

En la declaración, emitida también en ocasión del segundo aniversario del asesinato por Israel del líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, Jameneí aseguró que "no tardará en llegar el momento en que el propio mar Arábigo se libre" de las fuerzas estadounidenses.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán describió a la República Islámica como la principal potencia mundial según "cálculos divinos" y destacó que a lo largo de todo el país existe una preparación militar destinada a crear un escenario que suponga "una deshonra" para los enemigos.

Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo de Irán el 8 de marzo tras el asesinato de su padre, Alí Jameneí, el 28 de febrero, y aún nadie le ha visto ni escuchado y se ha limitado a emitir comunicados en sus redes sociales o que han sido leídos en la televisión estatal.

Sus nuevas afirmaciones se producen en medio del pulso entre Teherán y Washington por el control del estrecho de Ormuz y después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazara un plan de siete días propuesto por Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico paso marítimo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su última reacción a estos acontecimientos, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió el domingo desde Nueva York, de que Teherán está preparado para la diplomacia, pero también para el conflicto, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica".

La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán cumple hoy siete meses y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.