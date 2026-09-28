Mundo
28 de septiembre de 2026 a la - 14:00

Jordan Bardella niega haber escrito mensajes antisemitas y anuncia acciones legales

Imagen sin descripción

París, 28 sep (EFE).- El presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, salió este lunes a desmentir "formalmente" haber escrito en 2013 mensajes antisemitas, que el medio de investigación Mediapart publicó hoy y afirmó haber autenticado, y anunció posibles acciones legales contra la publicación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Contesto formalmente las acusaciones de Mediapart, que me atribuye declaraciones delirantes y antisemitas", manifestó Bardella en sus redes sociales, donde dijo haber encargado a su abogado iniciar "los procedimientos necesarios".

Bardella también acusó a "cierta prensa militante" de intentar desestabilizar la campaña presidencial de su mentora y favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen.

La candidata del RN al Elíseo respaldó su versión y puso en duda la autenticidad de los documentos. "Me parece tan disparatado que solo puede ser un falso", declaró Le Pen a la prensa al margen de un acto en París, y aseguró estar convencida de que se presentará una demanda por difamación.

Mediapart sostiene que las conversaciones privadas, fechadas en 2013, cuando Bardella tenía entre 17 y 18 años, han sido autenticadas y contienen varios mensajes de contenido antisemita y conspirativo. Entre ellos figuran comentarios sobre los judíos, Israel y un supuesto "nuevo orden mundial" dominado por Israel.

Bardella, de 31 años, comenzaba entonces su meteórica trayectoria política en el Frente Nacional, actual RN.