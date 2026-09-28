Kallas aborda con países de UE un protocolo ante acciones por debajo de la agresión armada

"Analizaremos los ataques híbridos en la UE y, de hecho, la estrategia fronteriza contra dichos ataques. También propondremos el protocolo de emergencia. Es decir, todo aquello que se sitúe por debajo del umbral de la agresión armada: cómo podemos actuar conjuntamente con la Comisión Europea, los Estados miembros y el Servicio de Acción Exterior", indicó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Defensa de la UE.

En la reunión, dijo, debatirán "cuáles son las herramientas que podemos utilizar a distintos niveles".

En su reciente discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa necesita "su propio manual de respuesta" a las amenazas híbridas, que a su juicio puede consistir en "su propio artículo 4" -en referencia al que permite consultas en la OTAN cuando un aliado se ve amenazado- o bien un "Protocolo de Seguridad de Emergencia".

Kallas puso de relieve que los Estados miembros ya están destinando un 2,2 % de su PIB a defensa, lo que consideró que "también actúa como elemento disuasorio".

"Pero debemos estar alerta porque, según los datos de inteligencia, Rusia está planeando más actos de sabotaje, de hecho ataques contra nuestra democracia para dividir a nuestra sociedad e intimidarnos para que no ayudemos a Ucrania", comentó.

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Afirmó que la UE debe tener eso presente a fin de hacer frente a las amenazas y también "ser capaces de reaccionar" cuando dispongan de información de inteligencia "antes de que esos ataques se produzcan realmente".

Preguntada por la operación antiterrorista desarrollada este lunes cerca de una base militar con presencia estadounidense en Gloucestershire (Reino Unido), que los medios británicos relacionan con una "conexión iraní", Kallas pidió "esperar a que las autoridades británicas den a conocer el resultado de la investigación y, a continuación, determinemos quién podría estar detrás".

Países como Finlandia o Estonia, en primera línea con Rusia, se mantienen en la posición de no reaccionar de más ante ataques híbridos.

"Tenemos una visión muy similar a la de Finlandia (...). No pueden destruirnos con una amenaza híbrida; pueden causarnos daño. Pero también debemos centrar nuestra atención en una amenaza mucho mayor: una invasión a gran escala, ya sea de menor o mayor envergadura, pero en la que se utilicen las fuerzas armadas convencionales", alertó a su llegada al Consejo el ministro estonio de Defensa, Martin Herem.

El ministro finlandés, Antti Hakkanen, dijo que hay que abordar las acciones híbridas "con calma pero de forma decisiva", y abogó por que cada país tome sus propias medidas pero, en mayor medida, la UE y la OTAN, coordinándose más.

Como medidas concretas se refirió a sanciones más fuertes, restringir los visados a los turistas rusos en la UE, actuar contra la instrumentalización de la migración por parte de Rusia o frenar las violaciones del espacio aéreo de Estados miembros.