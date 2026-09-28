Kallas abordará con los países protocolo ante acciones por debajo de la agresión armada

"Analizaremos los ataques híbridos en la UE y, de hecho, la estrategia fronteriza contra dichos ataques. También propondremos el protocolo de emergencia. Es decir, todo aquello que se sitúe por debajo del umbral de la agresión armada: cómo podemos actuar conjuntamente con la Comisión Europea, los Estados miembros y el Servicio de Acción Exterior", indicó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Defensa de la UE.

En la reunión, debatirán "cuáles son las herramientas que podemos utilizar a distintos niveles".

En su reciente discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa necesita "su propio manual de respuesta" a las amenazas híbridas, que a su juicio puede consistir en "su propio artículo 4" -en referencia al que permite consultas en la OTAN cuando un aliado se ve amenazado- o bien un "Protocolo de Seguridad de Emergencia".

Kallas puso de relieve que los Estados miembros ya están destinando un 2,2 % de su PIB a defensa, lo que consideró que "también actúa como elemento disuasorio".

"Pero debemos estar alerta porque, según los datos de inteligencia, Rusia está planeando más actos de sabotaje, de hecho ataques contra nuestra democracia para dividir a nuestra sociedad e intimidarnos para que no ayudemos a Ucrania", comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que la UE debe tener eso presente a fin de hacer frente a las amenazas y también "ser capaces de reaccionar" cuando dispongan de información de inteligencia "antes de que esos ataques se produzcan realmente".

Preguntada por la operación antiterrorista desarrollada hoy cerca de una base militar con presencia estadounidense en Gloucestershire (Reino Unido), que los medios británicos relacionan con una "conexión iraní", Kallas pidió "esperar a que las autoridades británicas den a conocer el resultado de la investigación y, a continuación, determinemos quién podría estar detrás".

La junta directiva de la Agencia Europea de Defensa (EDA) también se reunirá hoy en el marco del Consejo y, en esa reunión, Kallas señaló que debatirán el informe sobre la preparación de la UE en materia de defensa, documento confidencial que solicitaron los líderes comunitarios.

"Hemos hecho mucho, la inversión en defensa ha aumentado, pero al mismo tiempo tenemos importantes carencias en materia de capacidad de defensa, y ahora debemos centrarnos en cómo subsanar realmente esas carencias", concluyó.