Kallas pide que barcos dispuestos para ir a Ormuz vayan a la operación de UE en mar Rojo

"Hay muchos buques que también se han ofrecido a esta coalición de voluntarios que, de momento, no está realmente operativa", indicó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Defensa de la UE.

Por tanto, explicó que ha propuesto que "estos buques puedan destinarse a la operación 'Aspides', que ya está plenamente operativa".

La idea es que esos activos puedan trasladarse al estrecho de Ormuz más adelante, cuando entre en funcionamiento la coalición, añadió Kallas, quien precisó que "ahora mismo la UE no tiene esa necesidad".

Diferentes Estados miembros -entre los que no está España- se habían mostrado dispuestos a enviar barcos al estrecho de Ormuz en el marco de una coalición de voluntarios, cuando las condiciones así lo permitieran y hubieran cesado las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en la zona.

En cambio, entre tanto se han recrudecido los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo, y Kallas pidió por carta a los Estados miembros que reforzaran la misión de la UE en esas aguas.

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"Se necesitan más recursos navales para que esté operativa. La necesidad es mayor que nunca. Tenemos muchas solicitudes para escoltar buques, pero necesitamos recursos navales que también puedan hacerlo", comentó sobre 'Aspides'.

Especificó que son necesarios "diferentes tipos de buques, pero sobre todo necesitamos aquellos que sean capaces de escoltar a los barcos a través del estrecho de Bab al Mandeb. Así que se trata de buques distintos".

"Cuando se puso en marcha la operación 'Aspides', se dijo que debía contar con al menos diez buques. En este momento, no cuenta con esos diez buques. No, no tengo compromisos concretos, pero estoy presionando. Así que quizá hoy se anuncien algunos", apuntó.

La UE aprobó en febrero de 2024 la operación Aspides, cuyo objetivo es escoltar a los buques mercantes que naveguen por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el Golfo de Adén y el mar Rojo, y derribar los posibles misiles o drones que puedan lanzarles los hutíes.