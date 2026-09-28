Kiev denuncia que un grupo de sabotaje ruso usó a civiles ucranianos de escudo humano

Según ha afirmado el Cuerpo Jartia en sus redes sociales, donde ha publicado también un vídeo grabado con un dron con secuencias de los movimientos descritos, supuestos integrantes del grupo de sabotaje ruso con ropa no militar forzaron a estos civiles a acompañarles desde Kúpiansk hasta la entrada al gasoducto de la zona que utilizan para llegar hasta esa ciudad sin ser detectados y eliminados por los drones ucranianos.

En el vídeo se puede ver a los civiles entrando al agujero que llevaría al gasoducto mientras al menos dos personas con uniforme militar les dan instrucciones. Uno de ellos parece grabarlos con un móvil. Los militares ucranianos sospechan que los rusos podrían presentar esta acción como una evacuación humanitaria.

El gasoducto tiene una longitud de unos 10 kilómetros que hay que recorrer en la oscuridad, según el Cuerpo Jartia.

Mezclados con los supuestos soldados de paisano, en el grupo de civiles hay personas mayores, un niño que lleva una bandera blanca y una persona que carga unas muletas.

"Cada una de las acciones en este vídeo es un crimen de guerra", se lee en el mensaje publicado por el Cuerpo Jartia ucraniano, que explica que no abrió fuego contra los saboteadores pese a haberles detectado con drones para no alcanzar también a los civiles.

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El ministro de Exteriores ucraniano ha compartido en X el vídeo y la denuncia del Cuerpo Jartia. "Estos actos constituyen graves violaciones de la ley internacional humanitaria y deben ser documentados e investigados como es debido para que los responsables paguen por ellos", ha escrito Sibiga.