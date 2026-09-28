Kremlin ve "positiva" la primera reunión entre Lavrov y su colega alemán de toda la guerra

"El mero hecho de que se haya celebrado dicha reunión es, sin duda, positivo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A la vez, indicó que la celebración del encuentro no significa que Berlín haya cambiado su postura con respecto a Moscú.

En este sentido, remitió a las palabras de Lavrov después de la reunión, en las que el jefe de la diplomacia rusa dijo que "no escuchó nada nuevo".

Con todo, insistió en que "el diálogo es mejor que la ausencia de la comunicación".

Lavrov, que ha acusado a Alemania de estar implicada en la guerra de Ucrania, y Wadephul se dieron la mano el sábado ante la prensa, tras lo que comenzó su encuentro a puerta cerrada.

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La reunión, la última que celebra el ministro ruso en Nueva York, se prolongó por espacio de un poco más de 20 minutos, tras lo que no hubo declaraciones a la prensa.

La última reunión del ministro ruso con un homólogo alemán, Annalena Baerbock, tuvo lugar el 18 de enero de 2022 en Moscú, más de un mes antes del comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, denominada por Moscú como operación militar especial.

Lavrov acusó hace tres semanas a Berlín de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia, debido a la reacción de Alemania ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig.

Wadephul, por su parte, instó el sábado a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

"Seguiremos instando a Rusia a que se siente por fin a la mesa de negociaciones. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros a unirse a nosotros para convencer a Rusia de que el futuro se construye en la mesa de negociaciones, no sobre cadáveres en ciudades y pueblos", dijo el jefe de la diplomacia alemana en su intervención en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU que siguió a su encuentro con Lavrov.