La abogada iraní Nasrin Sotoudeh gana el premio de derechos humanos del Consejo de Europa

Conocida por la defensa de militantes, periodistas, miembros de minorías y niños amenazados de ejecución en Irán, al tiempo que militante contra la obligación de llevar el velo islámico y contra la pena de muerte, Sotoudeh se impuso a las otras dos finalistas, la periodista irano-estadounidense Masih Alinejad y la abogada húngara Márta Pardavi.

El nombre de la ganadora fue anunciado durante la apertura de la sesión de otoño de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y fue su hija, Mehraveh Khandan Heris, quien recibió el galardón en su nombre, tras trasladarse a la sede del organismo paneuropeo en Estrasburgo.

En un vídeo grabado en Teherán, la letrada recordó "las luchas del pasado, los ideales compartidos y las personas que apoyan las causas" en las que está implicada.

"Pensamos en nuestras aspiraciones y nos decimos que algún día se harán realidad. La libertad brillará también sobre nuestro país. Quizá algún día la verdad también llegue a nuestro país", agregó.

El jurado destacó que su carácter militante ha valido a Sotoudeh "arrestos, largas penas de prisión y riesgos personales importantes".

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Su última detención data de abril pasado, antes de que, un mes más tarde, fuera liberada bajo fianza, en un momento en el que "persiste la inquietud sobre su seguridad y la represión generalizada contra los abogados independientes y los defensores de los derechos humanos", señaló el Consejo de Europa en un comunicado.

"Su compromiso inquebrantable en favor de la justicia, incluso frente a una represión estatal severa, la ha convertido en un símbolo de la valentía y de la resilencia de los defensores de los derechos humanos y los movimientos pro-democráticos en Irán y fuera del país", agregó.

Sotoudeh sustituye en el galardón al periodista ucraniano Maksym Butkevych, premiado el año pasado, uno después de que lo fuera la militante venezolana María Corina Machado.

En la sesión de este lunes estuvo en Estrasburgo la activista bielorrusa de derechos humanos Maria Kalesnikava, ganadora en 2021, que no pudo recibirlo entonces por encontrarse detenida en su país, pero que fue liberada el año pasado.

Creado en 2013 y con el nombre del expresidente checo, el premio está dotado con 60.000 euros.