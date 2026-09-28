La acampada por la vivienda en España continúa expectante de que el Gobierno tome medidas

No ha parado de llegar más gente y de instalarse nuevas tiendas de campaña -ya son más de 350- en la Puerta del Sol desde que el pasado sábado, varios de los que protestaban por la situación de la vivienda en España tras el desahucio de Maricarmen -una mujer de 87 años que desalojaron de su casa de toda la vida porque no podía hacer frente a un incremento del alquiler- decidieran quedarse a pasar la noche en Sol.

Los concentrados pretenden quedarse ahí hasta por lo menos el martes, cuando el Gobierno prometió aprobar un decreto con medidas urgentes para la vivienda y para revertir el desahucio de Maricarmen, que sigue ingresada en el hospital a la que la llevaron después de que la policía antidisturbios entrara a su casa ejecutando la orden de un juzgado.

No todos tienen claro qué ocurrirá después del Consejo de Ministros de mañana martes. Algunos creen que puede marcar el final de la protesta, mientras otros quieren mantenerla porque "el problema no acaba mañana". La idea que ha comenzado a circular es crear incluso una asamblea permanente y continuar ocupando las calles aunque se levanten las tiendas.

"Todo depende de si el decreto Maricarmen se aprueba y se cumple", asegura a EFE Fina Parra, una de las portavoces del sindicato en Madrid. "No queremos ni un decreto ni una ley a medias, queremos que lo que salga mañana del Consejo de Ministros sea algo que realmente detenga el sangrado de desahucios".

El Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez anunció su intención de aprobar un paquete de medidas urgentes este martes, pero para lograr su convalidación en el Parlamento español deberá conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas, algo que por el momento no tiene asegurado ni siquiera por parte de su propio socio de gobierno, Sumar, que no descarta un "plantón" si el texto no va "íntegramente" -con sus exigencias- mañana.

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La rama socialista del Gobierno subrayó esta mañana que estaba "afanándose" para aprobar un decreto "ambicioso y transversal" que incluya una batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Entre ellas se encuentran la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler, regular el de temporada, impuesto IVA para los pisos turísticos o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda.

Aunque el texto no incluirá la renovación automática de los contratos de alquiler -como piden los manifestantes y el Sindicato de Inquilinas- para que los arrendadores no puedan realizar subidas no reguladas del alquiler al fin de un contrato.

El desahucio de Maricarmen ha sido la explosión de una situación sostenida en España: la subida de alquileres ha provocado que muchas personas tengan que invertir prácticamente todo su salario para pagar un techo donde dormir. Y la compra de vivienda sigue siendo poco asequible para gran parte de la población.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió hoy poner el foco en la "accesibilidad" a la vivienda y "privilegiar" su uso residencial frente al turístico, al tiempo que sostuvo que se debe aumentar la "oferta asequible".

"Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna", dijo el jefe del Ejecutivo en Barcelona, donde centenares de activistas se han congregado a la altura del Palacio de Congresos, donde estaba Sánchez, para pedir que se apruebe el decreto que acabe con los desahucios y recupere los contratos indefinidos de alquiler.