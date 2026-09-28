La bolsa de São Paulo baja el 0,26 %, en medio de la cautela electoral

El Ibovespa, índice de referencia del parque paulista, cerró en los 182.991 puntos básicos y continuó en el terreno de las pérdidas, después de acumular una caída de cerca de un 1 % durante la semana pasada.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy el 0,85 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,224 reales para la compra y a 5,225 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado financiero brasileño vive días de volatilidad, ante la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre.

Los más recientes sondeos muestran un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El equilibrio de las cuentas públicas es uno de los asuntos más destacados de la campaña y, en ese sentido, Lula apuesta por incrementar el producto interior bruto (PIB) para reducir el porcentaje de deuda, mientras que Bolsonaro ha prometido un "tijeretazo" en el gasto público y los impuestos.

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Con todo, las pérdidas en el Ibovespa no fueron mayores este lunes porque la petrolera Petrobras y la minera Vale, los dos grandes valores de la plaza, cerraron en verde, con avances de más del 1,5 % y del 0,5 %, respectivamente.

También subieron con fuerza dos petroleras privadas: PetroReconcavo (+4,4 %) y PRIO -antigua PetroRio- (+3,8 %).

En la otra cara de la moneda, los mayores perjudicados fueron los papeles del fabricante de cosméticos Natura (-5,5 %), del grupo textil Azzas 2154 (-5,2 %) y de la petroquímica Braskem (-3,7 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó hoy los 25.500 millones de reales (4.900 millones de dólares ó 4.300 millones de euros), en alrededor de 3,3 millones de operaciones.