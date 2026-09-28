La Bolsa mexicana pierde 0,07 % tras repunte semanal y se posiciona en 64.944,41 unidades

“En el mercado de capitales se registraron pérdidas, debido a los incrementos registrados en las tasas de rendimiento de los instrumentos del Tesoro”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió especialista, el IPC de la BMV “cerró la sesión con una pérdida de 0,07 %, cayendo en tres de las últimas cuatro sesiones”.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Banregio (-1,8 %), GCC (-1,1 %), Bolsa Mexicana de Valores (-1,09 %), Arca Continental (-1,09 %) e Industrias Peñoles (-1,07 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 0,99 %, mientras retrocede un -0,74 % en el mes.

"De las 35 emisoras del índice, 20 operaron en terreno positivo y 15 registraron pérdidas", precisó, al destacar a Alsea (+2,74 %), Bimbo (+1,79 %) y ASUR (+1,32 %) por encabezar las ganancias.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,34 % frente al dólar al pasar de 17,71 a 17,94 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169,6 millones de títulos por un importe de 13.695,5 millones de pesos (unos 763 millones de dólares).

De las 761 firmas que cotizaron en la jornada, 404 terminaron con sus precios al alza, 318 tuvieron pérdidas y 39 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 8,42 %; de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con 3,05 %; y de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el 2,88 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -4,83 %, de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,67 %; y de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -4,48 %.