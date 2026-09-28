La economía de Haití se contraerá por octavo año consecutivo en 2026, advierte el FMI

En un informe tras la cuarta revisión del programa económico, el multilateral no precisa la caída esperada del producto interno bruto (PIB) este 2026 en Haití, considerado el país más pobre de América Latina y el Caribe y que está sumido en una crisis generalizada, que se ha agravado en los últimos años por la violencia alimentada por bandas armadas que deja miles de muertos cada año.

La economía de Haití disminuyó a una tasa promedio anual del 2,5 % del PIB entre 2019 y 2025, según el más reciente reporte del Banco Mundial (BM).

En cuanto a la inflación, el FMI espera que este 2026 se sitúe en torno al 16 % interanual, un nivel "muy por debajo" del máximo registrado en octubre de 2025 cuando se ubicó en más del 32 %.

El multilateral indicó, en un documento tras realizar una misión a distancia, del 14 al 25 de septiembre de 2026, que la ejecución del programa de referencia por parte de Haití ha continuado en un contexto especialmente difícil, alcanzando todos los objetivos cuantitativos e indicativos, con la excepción del objetivo vigente de no acumular atrasos externos.

De acuerdo con el informe, la inseguridad sigue lastrando la actividad económica y la prestación de servicios básicos, agravando aún más la ya precaria situación humanitaria en Haití, donde "la transición política sigue siendo frágil y el éxito del proceso electoral depende de la mejora de las condiciones de seguridad, una financiación adecuada y un apoyo internacional sostenido".

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Haití, que no celebra elecciones desde 2016, tiene un calendario electoral que estableció una primera vuelta de unos comicios presidenciales y legislativos en diciembre próximo y la segunda vuelta para febrero de 2027, pero el mismo depende de la mejora de la seguridad en el país.

El FMI indicó que el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), otra misión aprobada para Haití por la ONU, "ha generado esperanzas de una mejora gradual en la situación de seguridad".

"En este contexto complejo, las autoridades mantienen su compromiso con la implementación de políticas económicas y la continuación de las reformas", agregó.

Como aspectos positivos de la economía, el FMI señaló que Haití sigue beneficiándose del dinamismo de las transferencias privadas sin contrapartida, como las remesas, del nivel de las reservas internacionales, y de la previsión de que la balanza por cuenta corriente mantenga un superávit a pesar del "débil" saldo comercial.

"Las reservas internacionales netas alcanzaron aproximadamente 1.900 millones de dólares al 31 de junio de 2026, muy por encima del mínimo del programa", precisó el documento del FMI.

El FMI ve como riesgos el que haya nuevos retrocesos en materia de seguridad, los precios del petróleo más altos y la demora en la repercusión de los aumentos del combustible y del salario mínimo, elementos estos que podrían frenar el crecimiento y mantener la inflación elevada.

A esto se suman el debilitamiento de las remesas tras el fin del estatus de protección temporal del que gozaban los haitianos en EE.UU., y una posible sequía relacionada con El Niño.

Entre las recomendaciones del multilateral están reforzar la recaudación de ingresos, así como la gobernanza y la integridad financiera para aumentar la confianza en las instituciones públicas y en el Estado de derecho.