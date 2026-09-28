La Inteligencia Artificial centrará la III Convención de lenguaje claro, en La Plata

Lenguaje de los poderes públicos; terminología, recursos lingüísticos y comunicación especializada; formación académica, profesional y ciudadana; inteligencia artificial y tecnología del lenguaje; accesibilidad cognitiva y lectura fácil, y diálogo iberoamericano sobre lenguaje claro, son esos ejes, según precisó este lunes la Real Academia Española (RAE) en un comunicado.

Y dentro de esos ejes, la IA será el punto principal porque es "el gran reto de nuestros tiempo", como señaló el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado durante las jornadas preparatorias de esta reunión en La Plata, que lleva por título 'Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial'.

En las sesiones de la convención se subrayará la importancia de que la IA hable con lenguaje claro, con ponencias sobre 'IA responsable y accesible: tecnología al servicio de las personas' o 'Inteligencia artificial, lenguaje y sociedad: inclusión, autoridad y confianza'.

La incorporación de IA en la producción de textos, los asistentes para una comunicación clara o los nuevos horizontes en materia de IA y tecnología del lenguaje, son algunos de los asuntos que analizarán los expertos en las dos jornadas de la convención.

Dos días en los que se celebrarán siete sesiones con más de 40 mesas que superarán las 250 ponencias.

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La reunión ha sido convocada por la RAE, como titular de la Secretaría de Coordinación de la Red, y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como sede local, además de tener a la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona.

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible nació en 2022 por un acuerdo de la RAE, la Corte Suprema de Chile y la Red de Lenguaje Claro Chile con el objetivo de lograr una comunicación pública más clara, accesible y eficaz.

Reúne a instituciones públicas y privadas, universidades, organizaciones profesionales y entidades de la sociedad civil, y en la actualidad cuenta con más de 600 miembros.

La RAE, dentro de su trabajo por lograr un lenguaje más claro, ya ha elaborado un Diccionario fácil de la lengua española, dirigido a personas con dificultades de comprensión lectora, y está preparando glosarios temáticos que compartimenten los lenguajes de especialidad y tecnológicos susceptibles de no ser comprendidos por los ciudadanos.

Uno de ellos es un glosario de términos relacionados con la IA en colaboración con empresas tecnológicas.