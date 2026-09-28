La moda no solo desfila en París, sino que también se muestra en sus museos

La primera de ellas es la centrada en cuarenta años de moda en el Museo de las Artes Decorativas (MAD) de París, que se podrá ver desde este miércoles y hasta el 4 de abril de 2027.

Para celebrar la efeméride de la presencia de la moda y los complementos por medio de exposiciones en este museo, se han seleccionado propuestas icónicas de nombres como Chanel, Christian Dior, Jean Dessès, Roger Vivier o Schiaparelli, entre otros.

Más de medio centenar de siluetas, junto a bordados, archivos de fotografías de moda, que dan un total de más de doscientas obras que "revelan la riqueza de los procesos creativos y la manera en que la prenda de vestir se convierte en un objeto patrimonial", como señalan en el MAD.

Este mismo museo dedicará en paralelo otra exhibición, a partir del 2 de octubre, al fotógrafo brasileño Rafael Pavarotti. Más de doscientas instantáneas, en las que los colores vivos son una de las características, de quien ha retratado a estrellas internacionales como Beyoncé o Rihanna, así como realizado campañas de moda para grandes casas.

Igualmente de fotografía y en concreto de moda es 'Penn & Fashion', en la Maison Européenne de la Photographie (Casa Europea de la Fotografía, MAP). Abierta desde este miércoles y hasta mediados de enero de 2027, en ella se repasa más de medio siglo del trabajo del icónico norteamericano, que colaborara estrechamente para la edición americana de Vogue.

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Como ha señalado Julie Jones, directora del MAP, "Penn prestaba una atención extrema a cada etapa del proceso creativo, convirtiendo el procedimiento de platino-paladio en una auténtica seña de identidad".

Por su parte, el Galliera, museo municipal de la moda parisiense, se centra en el XIX y en concreto en la apropiación de algunas de las mujeres de aquel siglo de los códigos de vestimenta masculinos. Algo que Gabrielle Chanel haría con éxito a comienzos del siglo XX.

Bajo el título 'Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle' (Un vestuario propio. Feminidades disidentes en el siglo XIX), se puede ver hasta el 14 de febrero de 2027.

Azzedine Alaïa y Gianni Versace son también protagonistas de dos muestras. El primero, en su Fundación, y con África como inspiración (hasta el 4 de enero de 2027); y el segundo, en el museo Maillol, con una retrospectiva.

En el terreno de los accesorios, destaca la exhibición de sombreros de Maison Michel, en la Galerie du 19M (hasta el 13 de diciembre), así como la exposición 'Pas à pas, la chaussure sous tous ses angles' (Paso a paso, el calzado desde todos los ángulos), en los grandes almacenes Printemps Haussmann (hasta el 28 de octubre).

En esta última, se han reservado ochocientos metros cuadrados, divididos en más de una decena de secciones, donde se pueden descubrir alrededor de doscientas propuestas.

Por último, Lancel, referente en bolsos y equipaje, continúa con su exposición en el año de su 150 aniversario, en su gran tienda de la Ópera (hasta el 23 de diciembre); al igual que el famoso joyero Van Cleef & Arpels, quien en su icónico establecimiento de la plaza Vendôme desvela (hasta el 28 de noviembre) piezas de las décadas de 1980 y 1990.