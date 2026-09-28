La nueva ultraderecha italiana del general Vannacci, derrotada en su primer test electoral

La circunscripción de Reggio Calabria (sur) ha celebrado unas elecciones parciales convocadas para reemplazar un escaño dejado vacante por el diputado de la conservadora Forza Italia (FI), Francesco Cannizzaro, tras ser elegido alcalde en junio.

El ganador con un 56,19 % de los votos -tal y como se preveía en este feudo conservador- ha sido Fabio Roscioli, candidato de la coalición derechista que gobierna Italia, mientras que en segunda posición ha quedado Frank Benedetto (34,83 %), apuesta del frente progresista en la oposición del Gobierno nacional.

Pero el aspecto más interesante de estas elecciones era el resultado logrado en su primera cita con las urnas por FN, el nuevo partido ultra con el que el polémico general Vannacci pretende competir contra la coalición de la derecha tradicional.

Su candidato, Domenico Giannetta, finalmente ha quedado en tercer puesto con el 7,59 % de los votos, por detrás de los bloques de izquierda y derecha.

El primero en celebrar el resultado ha sido el ganador, Roscioli, al grito de "hemos ganado", según pudo verse en un vídeo publicado en las redes sociales por el presidente de la región Calabria (sur), el conservador Roberto Occhiuto.

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Las elecciones parciales calabresas han servido como primer test del empuje del partido de Vannacci de cara a la próxima campaña de las elecciones generales, que previsiblemente se celebrarán en 2027.

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni observa con cierta inquietud a este nuevo rival ya que todos los sondeos de intención de voto pronostican un auge importante. El último, elaborado por la agencia Youtrend, le sitúa como cuarta fuerza política con un 7,8 %, casi lo que ha logrado en estas elecciones parciales.

Vannacci saltó a la primera plana tras publicar en 2023 un libro en el que exponía abiertamente sus tesis xenófobas y homófobas y desde entonces ha protagonizado numerosas polémicas, como sus frecuentes alusiones y justificaciones del régimen fascista de Benito Mussolini (1922-1945).

Aupado por el también ultra y actual vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, fue elegido eurodiputado en 2024 para, poco después, abandonar a su mentor y lanzar su propio partido, FN.

Su programa electoral se declara inspirado "en la tradición romana y cristiana", propone la instauración del "patriarcado mediterráneo" formado por "hombres fuertes" y, entre otras cosas, pretende prohibir la difusión de "contenidos homosexuales" en los medios.

Por ahora, su partido no cuenta con grupo propio en el Parlamento actual ya que se eligió en 2022, cuando nadie conocía a Vannacci, pero sí que controla a algunos diputados y senadores de la derecha tradicional que han desertado de sus partidos para seguirle.